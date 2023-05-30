AI聊天機器人「ChatGPT」能夠回答問題、還會寫文章，去年底問世之後迅速在全球掀起熱潮，爭議也伴隨而生。最近美國一名法官發現，原告律師團隊提出的訴訟文件疑似造假，其中一名律師坦承自己使用ChatGPT程式來撰寫訴狀，還獲得ChatGPT掛保證「資訊絕對無誤」，下場恐怕將面臨紀律處分。

根據CNN、BBC報導，一名男子Roberto Mata聲稱自己在搭飛機的過程中遭到推車撞傷，事後他控告航空公司Avianca airline，並委託紐約律師事務所Levidow, Levidow & Oberman一名執業超過30年的律師史瓦茲（Steven A. Schwartz）幫他打官司。

報導指出，史瓦茲在訴訟摘要中引用好幾個過往案例，遭到航空公司委任律師團質疑，這些案件根本不存在。

New York aviation lawyer Steven Schwartz may face professional sanctions after a legal brief he submitted was discovered to be full of 'bogus judicial decisions' and fake quotes authored by AI language model ChatGPT



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「提交的6個案例疑似是假的判決，有假的引述和內部引用，」法官卡斯提爾（Judge Castel）表示。隨後史瓦茲才坦承自己利用ChatGPT來尋找案件相關資料，他說自己過去從未這麼做過，「不知道內容有可能是假的」。

史瓦茲也提出自己和ChatGPT的對話截圖，顯示他曾向ChatGPT確認引用的案件是否真實存在，而聊天機器人回答「是的」，且表示在極富權威的法律資料庫如律商聯訊（LexisNexis）或萬律（Westlaw）中都有紀錄。

事後史瓦茲雖然表示道歉，但仍面臨法律制裁，將於6月8日出席法院的制裁聽證會。