司法界流傳一份總統府提名大法官人選4人名單，分別是監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥；對此，國民黨立委李德維表示，民進黨執政用來用去都是這幾個人，這幾人也有強烈的意識形態，可以說是中華民國司法的悲哀。

李德維指出，民進黨執政用來用去都是這幾個人，不是夫妻檔，就是父女檔、父子檔，用都用不完，不然就是蔡總統的親戚或親信，這樣是司法的悲哀，大法官將由她提名，從名單看到這些人過去有非常多強烈的意識形態，這是中華民國司法的悲哀。