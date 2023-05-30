位於臺中市神岡區的奇龍工業股份有限公司，由臺中市經發局輔導，於109年5月先取得特定工廠登記資格，並再依循「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地」之法規，於110年12月提出用地計畫變更。奇龍工業自99年起就配合經濟部未登記工廠輔導政策，並於102年取得臨時工廠登記，後續在108年也提送過「經濟部公告特定地區個案變更編定為丁種建用地興辦事業計畫」，但當時受限於工廠腹地面積且與地主無法達成共識等因素，經經濟部建議改採特定工廠登記方式申請用地變更。

奇龍工業成立於民國79年，在地經營超過30年，為國內、外知名馬達矽鋼專業自動化沖壓廠，主要從事各類矽鋼片沖製，公司歷經臨時工廠登記到現在特定工廠登記階段，奇龍工業董事長張秋森有感而發的說，「一路走來真的不容易，謝謝相關主管機關積極輔導，公司才有機會依循現行法規，朝向取得合法工廠登記前進。」

臺中市經濟發展局張峯源局長至奇龍工廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

除了積極取得工廠合法化，奇龍公司也加入中鋼主導的「馬達產業鏈高值化技術研發聯盟」，其聯盟集合了上游材料(中鋼公司)、中游沖裁廠(春源鋼鐵、奇龍工等公司)、下游流機傳動產品(大同、東元電機等公司)，及相關研究單位(金屬中心、工研院等)，進行全系列電磁鋼片與馬達高值產品之統合性開發，以建構核心技術，全面提升馬達產品效率。而目前為了因應國內電動巴士組裝上主要三大零件(電機、電控、電池)需求，正與相關廠商研發生產適用於電動巴士之電機產品，為2030年減碳與2050年淨零排放而努力。

奇龍公司一直秉持「奇技創新 龍躍先進」的創業理念及不斷創新的精神，依客戶需求開發產品，提升其附加價值，也獲得經濟部國家產業創新獎及臺中市金手獎，為了持續追求穩定成長與合法經營，現在邁向土地與建物合法化僅剩最後一哩路，一定會配合相關政策，全力以赴。另外取得合法工廠後，除了創高營業收入進而深根臺灣永續經營外，也可以合法擁國家政策扶持與相關優惠申請的資格，並跟隨經發局的國際經貿拓展，以增加國際銷售的機會。

臺中市經濟發展局張峯源局長至奇龍工廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

臺中市經濟發展局張峯源局長至奇龍工廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

臺中市政府經濟發展局說明，經濟部去（110）年6月21日公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，截至今年5月24日，已受理90家特定工廠業者申請用地計畫，目前已核准10件，全國第一！

經發局也呼籲，「低污染」特定工廠符合「位於非都市土地」且「廠地面積小於5公頃」等條件，可於121年3月19日前備妥申請資料向臺中市政府特定工廠登記單一窗口（臺中市南屯區精科東路17號3樓）提送用地計畫申請，申請書件及計畫撰寫範本可至經發局網站( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist)下載參考，另也可搜尋「臺中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道」觀看教學影片(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A )；若有任何疑問，也可諮詢經發局工業科承辦人員適時解決困惑(電話04-22289111分機31256)，減少文件一再修正往返，加速合法化進程。

（臺中市政府經濟發展局廣告）