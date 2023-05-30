今年編號第2號的中度颱風瑪娃暴風圈持續朝台灣東南方外海接近，台東昨天傍晚出現紅通通的火燒雲，不過民眾驚訝發現，另一邊海上還出現了「七彩雲」，台東氣象站今天說明，颱風帶來水氣、懸浮粒子減少，因此視覺上雲彩顏色變得亮麗，因此容易出現火燒雲或各色彩雲朵。

台東昨天傍晚出現火燒雲。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

目睹奇觀，民眾紛紛拿出手機拍攝，不過手機照片較難還原現場，民眾說，當下看到還以為有仙人下凡，不過特別的七彩雲只出現不到10分鐘，就消失不見了。

台東昨天傍晚出現七彩雲。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東氣象站主任黃嘉美指出，七彩雲是民間說法，官方沒有正式名稱，一般會形成這種情況，是因為颱風外圍靠近，空氣中變得乾淨，懸浮粒子不易揚起，能見度提高。

黃嘉美進一步表示，出現地點上空可能有比較飽足的水氣，近傍晚時陽光折射，角度比較低，才會形成七彩雲，因風勢強勁，很快就消失。在颱風天前後，因為空氣中沒有懸浮微粒，因此，比較容易出現火燒雲現象。