北大資優生吳謝宇弒母案福建省高級人民法院30日維持死刑原判，澎湃新聞「馬上評」欄目指出，依中國大陸法律，二審宣判死刑後，須報請大陸最高人民法院核准，理論上還存有「最後一道關口」免死的可能性，但本案具體可能性微乎其微。

評論稱，被告吳謝宇對至親至愛的母親下毒手，更以活性炭、塑膠薄膜包裹藏屍，推延案發時間達半年多，且有後續詐騙親友鉅款等犯罪行為，主觀已達到「罪行極其嚴重」程度。

縱然，根據中國法律文化傳統，「親親得相匿」，近親屬間一般犯罪從寬，但對於「惡逆」「不孝」「不睦」等特定犯罪，也就是毆打甚至謀殺祖父母、父母、伯叔姑舅等長輩親屬，歷來屬於「十惡不赦」，不容寬赦。

大陸現代法律也是如此。審視中國最高法出台的《關於審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對近親屬間因初犯、偶犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，明確可免予刑事處罰，實行寬大、人道的原則，但也僅限於近親屬間盜竊、侵犯財產犯罪案件，法律從來沒有規定，近親屬之間的故意殺人犯罪等，也可以網開一面。

評論稱，雖說吳謝宇外逃數年落網後，求生的欲望比較強烈，先後曾在看守所裡給舅舅、阿姨等親屬手寫上萬字的親筆信想要尋求原諒，懺悔行為，二審時哭求法庭給他一次機會，希望活著來贖罪等，但並不是所有親屬都能希望判輕一點，其小姨便哭著表示不會原諒這個外甥，舅舅也拒絕簽署諒解書。

而從司法實踐案例看，就算親屬都表示諒解，基於被告極其嚴重的罪行，也並不能起到「免除一死」的功效。

至於是否存在精神病， 一方面，案件一審時原辯護人徵求吳謝宇的意見，提出給吳做精神病鑒定，吳本人不同意申請鑒定；另一方面，從吳謝宇犯罪、在逃、被捕、受審的種種跡象看，完全具有辨認和控制行為能力，屬於完全刑事責任能力人，弑母後潛逃3年多未自首，極盡享樂縱欲，很難判斷屬於精神病人所為。

文章稱，從社會影響來看，這起特殊的案件，引起大陸公眾極大關注，早已不是一起普通殺人案。人們關心，一個考上最高學府的優等生，一個眾人眼中的「別人家的孩子」，如何一步步淪為弑母凶手；人們也關心，一個踐踏國家法律、家庭倫理、社會道德的凶手，會不會付出應有的違法代價；人們更關心，如何才能避免類似悲劇重演。