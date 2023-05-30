62歲資深港星陳復生，過去憑藉演出港劇《天龍八部》而被封為「最美阿紫」，至於感情方面，她曾與已故賭王何鴻燊胞妹的兒子麥舜銘結婚後生下一對子女，而兩人21年的婚姻最終於2010年劃下句點，如今也逐漸淡出螢光幕，但近期香港資深媒體人汪曼玲日前曝光與陳復生母女合照，讓網友們相當驚艷。

香港資深媒體人汪曼玲26日於臉書上曬出自己去參加婚宴的一系列照片，其中也曝光與陳復生母女合照，可見今年已經62歲陳復生保養得宜，一身貴氣狀態比當藝人時還要好，而一旁的女兒麥景榕高顏值、甜美可人的模樣，讓網友大讚母女倆「簡直是同一個模子印出來的」。

汪曼玲於臉書曝光與陳復生母女合照。（圖／擷取自汪曼玲臉書）

據悉，女兒麥景榕主持過TVB節目《一帶一路醫藥行》，過去陳復生受訪時曾表示，女兒很有表演天份，覺得年輕人可以多方面嘗試，只要子女做正面的事、對社會有貢獻，她都會給予支持。

事實上，陳復生從小熱愛表演，11歲就考進TVB當童星， 15歲已獨當一面擔任兒童節目主持人，隨後她更演出過許多古裝武俠劇，包括《陸小鳳》、《蕭十一郎》、《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》，其中最令觀眾印象深刻的是，1982年在《天龍八部》中演出「阿紫」，劇中完美呈現角色的勢惡毒、冷血無情，成功塑造出「阿紫」的經典形象。