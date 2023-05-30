七六人季後賽遭賽爾提克淘汰，尤其在手握3勝2負領先的狀況被翻盤，更讓費城球迷特別感到傷心和難過，最終七六人選擇拔除瑞弗斯（Doc Rivers）的帥位，根據《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，另一位奪冠教頭納斯（Nick Nurse），下賽季將會執教七六人，成為球隊新任總教練。

太陽和七六人是納斯願望名單中的最後兩支球隊，沃洛納斯基透露，有機會執教新科年度MVP恩比德（Joel Embiid），以及與七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）相當熟識，皆為納斯選擇前進費城的原因。恩比德也將成為自1990年魔術強生（Magic Johnson）後，首位在衛冕年度MVP的賽季前，更換總教練的球員。

2018-19年賽季首度執教暴龍，納斯就帶領球隊奪下NBA總冠軍，隔年雖然里歐納德（Kawhi Leonard）離隊，暴龍依然獲得全聯盟第2佳的59勝19負戰績，也讓納斯獲選年度最佳教練，至今季後賽的戰績25勝16負、勝率高達6成10，防守調度以及臨場應變能力則是納斯的強項。

目前七六人最關心的問題在於能否留住哈登（James Harden），少了他球隊實力將會下滑一個檔次，哈登預計退出下賽季3564萬美元的球員選項，將在今年夏天成為自由球員，儘管能和七六人簽下為期4年2.1億美元的頂薪續約，但哈登將重回火箭的謠言依然甚囂塵上。