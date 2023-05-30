新北市三重區今（30）日凌晨4時許發生槍擊案，目前槍手已遭三重警方循線逮捕，對此新北市長侯友宜受訪時表示，槍擊案發生後，警方立即偵辦有效壓制犯罪，在第一時間即逮捕嫌犯。

侯友宜強調，犯罪絕對不只出現在單一地區，全台任何刑案的發生，都有賴源頭管理、清本溯源，所以中央跟地方都要並肩作戰。