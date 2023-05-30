74歲李先生，服用藥物治療攝護腺肥大數年，仍苦於日漸嚴重的排尿無力、餘尿感。醫師指出，攝護腺肥大會影響下泌尿道功能，會因年紀增長、男性荷爾蒙刺激、慢性發炎等因素而漸漸增生肥大，嚴重者可能導致腎功能惡化，不容小覷。

今年四月，書田診所院長黃榮堯及張雲筑發表的銩雷射攝護腺剜除手術研究，獲錄取於今年110屆日本泌尿外科協會年會發表，向亞洲泌尿科醫師們分享成熟的醫學技術，並獲得各國與會醫師一致肯定。（書田診所提供）

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出，50歲以後，約5成男性開始因攝護腺肥大出現下泌尿道症狀，80歲的盛行率高達8成。常見症狀有排尿斷續、尿不乾淨、尿流緩慢、尿後滴滴答答、頻尿、尿急感甚至尿失禁、夜尿等，且會隨著肥大的程度日益嚴重。

手術前後比較圖。（書田診所提供）

張雲筑說，攝護腺肥大治療方式，會依患者身體狀態、臨床症狀以及攝護腺大小而定，通常先使用口服藥物治療並觀察，當有以下狀況時，則建議手術治療，如：藥物治療效果有限、因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎功能惡化等。

近20年來，醫療科技不斷進步，攝護腺肥大的治療方式選擇多元。張雲筑表示，內視鏡雷射微創手術在攝護腺肥大應用上越來越受歡迎，因出血少、組織熱傷害較淺，適合高齡或有多重內科共病患者。

攝護腺雷射手術治療又分為汽化術、切除術與剜除術。攝護腺雷射剜除術，就像從橘子果皮上把果肉完整剝除，沿著攝護腺肥大的區域與周邊區域的交界處，將所有增生組織剝離後，再絞碎經由膀胱吸出，再手術率極低，同時能維護其他組織結構的完整性，並減低術後種種併發症

張雲筑提醒，攝護腺肥大是年長男性常見的問題，症狀也會隨年紀增長更加明顯，甚至嚴重影響日常生活，倘出現排尿異常、明顯餘尿感、尿流很慢等問題時，應及早就醫檢查並與醫師討論適合的治療方式，疏通下水道才能擁有良好的生活品質。