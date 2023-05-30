隸屬於55688集團、成立20餘年、市占比突破25％的台灣大車隊是民眾熟悉的計程車車隊，不過該集團近年除了提供計程車派遣車隊，更整合為多元生活平台。近日55688集團宣布，其55688 App於5月中旬獲蘋果App Store推薦，成為近期Apple主打App之一，證明55688集團數位轉型成功。

55688集團表示，集團近年來在總經理楊榮輝、執行長林念臻的規劃下加速數位轉型，積極拓展多元事業版圖，目前已發展生活服務（居家清潔、洗衣服務、代駕服務、線上購物、訂房、接電、機場送機等），並由55688 App將上述服務化零為整，讓使用者能從單一管道（App）連結多項服務商品。

林念臻表示，55688 App擁有680萬用戶基礎，等於台灣每4人就有1人是用戶。55688 App即日起推出新版Super App，包括更新55688 App Icon，更優化UI、UX。使用者使用單一帳號（One ID）即可預約App內的各項生活媒合服務，並使用各項集團內優惠券。