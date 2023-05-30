位於臺中市神岡區的弦震企業股份有限公司，為響應政府推動淨零碳排政策並落實企業社會責任，於去(111)年已經主動於工廠屋頂設置2案場，建置光電合計容量達684.6瓩，除了可降低廠房溫度，減少空調使用及營運成本外；另一方面，將太陽光電產生的電力賣給台灣電力公司，在做環保之餘，還可以增加企業收入。臺中市政府經濟發展局指出，特定工廠積極設置屋頂太陽光電，不僅能開發綠能商機，更能維護環境，以永續經營為目標。

弦震企業從草創初期的60坪工廠，到現今佔地6000坪的現代化廠房，為了因應市場的變革與發展，以及滿足客戶對於切割品質的要求，除了擴大廠房面積，提升硬體設備外，邁向土地與建築物合法化，進而取得一般工廠登記，完成工廠合法是最重要的階段。

成立於民國58年，專業經營各類厚薄鋼板及其裁切加工處理，包括：天然氣熔斷加工、激光精密切割加工，等離子精密切割加工、機械加工、焊接加工、鋼鐵製品全般加工等，是一家集生產、銷售、貿易為一體的綜合型企業。

產學輔導團到廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

臺中市政府經濟發展局說明，自99年起弦震企業便主動積極配合未登記工廠補辦臨時工廠登記政策，並於101年取得臨時工廠登記、109年獲台中市經發局核准取得特定工廠登記。目前法規規定取得特定登記工廠業者，可自願性設置屋頂型太陽光電發電設備，或於申請用地變更時，依法規設置屋頂型太陽光電發電設備，因農地變更至合法地目牽涉到土地變更，經濟部要求此階段業者必須投入屋頂太陽光電，裝置發電設施面積以不低於屋頂水平投影面積百分之50為原則，申請同意備案時得以「用地計畫核定函」作為建物經主管機關同意使用證明文件，若自願性設置屋頂太陽光電，得以「特定工廠核准函」作為證明文件，呼籲特定工廠積極參與，共同實現淨零排放目標。

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