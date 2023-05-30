台南市警方查扣詐騙集團偽造的證件、公司章等證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

詐騙集團假冒知名投顧財金頻道節目胡姓女主持人的名義，謊稱投資飆股獲利豐厚，台南市50歲陳姓女商人信以為真，5次面交2000多萬元「投資」後，直到無法出金才發現被騙。昨天犯嫌又要求陳女面交500萬元，對方報警處理，警方逮捕涉案的周姓、陳姓男子及陳姓少年，全案依詐欺罪嫌法辦。

陳姓女商人日前向市警一分局府東派出所報案，指她在網路學習股票投資技術分析時，加入自稱是財金頻道節目胡姓女主持人的Line群組後，被1名自稱投顧助理的楊姓女子主動要求加Line私訊，並向她謊稱可以找到飆股迅速獲利，遊說她匯款並交付現金。

陳女說，投資初期出金狀況正常，她抱著學習投資的心態，陸續依對方的指示，從4月起到自動櫃員機或臨櫃取款，5次共面交資金約2000多萬元，直到對方無法出金時，才發現被詐騙。

警方接獲報案後，分析匯款帳戶金流並調閱監視器交叉比對展開追查時，昨天下午1點多，詐騙集團要求陳女再次交付資金，並約在裕農路某咖啡店前取款時，員警獲報前往埋伏，當場查獲出面取款的29歲周姓男子、25歲詹姓男子及17歲陳姓少年等3名共犯車手，並查扣偽造證件一批、證券公司收據一批、公司章3個、手機6支等證物。

員警查出，該詐騙集團為免被害人鉅額匯款，被警方與金融機構合力攔阻，在被害人加注資金時，均要求被害人到自動櫃員機提領數萬元的小額現金，累積直到百萬後再面交給車手。