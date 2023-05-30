台北農產運銷公司(北農)將於6月下旬換屆改選，但傳前雲林縣長張榮味在今年初早已整合民股及北市等官股，為本屆改選「變天」而布局。農委會主委陳吉仲今(30)日僅表示，下個月就會知道改選結果，未多做說明。

根據媒體報導，為了本次北農改選，張榮味今年初已開始整合運販商、青果社等民股勢力，並和官股北市府達成默契，可以說改選還未開始，但已嗅到北農提前變天的浪潮。

從北農組織型態來看，公股佔比45.52％，包含農委會22.76％、台北市政府22.76％；民股為54.48％，包含各級農會24.81％、農產品販運商及其他20.19％、台灣省青果運銷合作社9.48％。

陳吉仲今日受訪表示，北農換屆改選是在下個月，這幾年農委會與北市府共同合作下，北農在蔬果的品質維持得非常好，蔬菜平均價格在過去5年從每公斤24元來到現在的32元，水果也從每公斤38元來到50元，價格都非常好，北農1市正在改建，當初農委會也給予相關專業建議，為的就是讓大台北地區的蔬果供應品質，希望能更專業的經營。

有關北農董座與總座將由藍營人馬把持，傳綠營高層跳腳的部分，陳吉仲僅說，下個月就會知道改選結果，過去農委會得到許多農會的支持，包含這幾年推出的福利措施，例如農民保險、農民退休金、農民職災保險等，農委會和農會都有很好的配合，並未針對董座變天的部分進一步回答。