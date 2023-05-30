環保意識抬頭，新竹市環保局特別推動訂購美食餐飲「循環餐盒、杯」外送、餐具回收服務，6月1日起至11月30日，民眾在全市31家餐飲店家訂購並指定使用「循環餐盒、杯」，即可參加1000元禮券抽獎，前1000名登記者還可免費喝咖啡。

市長高虹安表示，市府為落實環保行動力，去年12月起，透過公部門機關「以公帶私」率先實施起帶頭作用，辦理會議、訓練及活動等，不提供免洗餐具及包裝水及1次用飲料杯，訂餐時選擇提供循環餐盒、杯的綠色餐飲服務店家，累積至今年4月，已減少碳排放量達8100公斤，盼號召民間企業及民眾響應支持，一起來當「新竹環保咖」。

環保局長江盛任表示，購買餐飲所產生的1次性免洗塑膠餐具與紙容器數量近年增加幅度驚人，市府為持續推動垃圾減量、循環使用的觀念，今年已推出減塑生活運動PART1「新竹環保咖─自備盒杯．1享2集3抽」活動，活動期間為4月1日至9月30日，共有113家餐飲業者加入。

6月1日起將推出PART2「新竹環保咖─外送指定循環餐盒、杯」，活動期間至11月30日，共有31家餐飲業者響應，民眾指定使用「循環餐盒、杯」，除可享受美食外，還可參加抽獎活動。

環保局指出，透過每個餐盒杯上的活動貼紙，掃描專屬QR碼，即可登錄抽獎資料，獎項為1000元全聯福利中心商品禮券30名，登錄次數越多，中獎機會越大。

前1000名登錄者還可獲贈7-11 CITY Cafe虛擬兌換卡1張，響應環保採用電子禮券方式，於次日以簡訊寄送至登錄手機門號。活動抽獎日期為12月4日，得獎名單12月5日公告於新竹市環境保護局資源回收網。

環保局並感謝31家餐飲業者力挺環保餐具外送，今年新增16家重視環保的特色餐飲店加入生力軍行列，以及歷年來持續服務的15家業者，一起為保護地球環境盡心力。

16家新加入名單包括Asky問事coffee、花林煮藝美食坊、台灣水鹿咖啡館、胖丸肉圓、喬賣麵義大利麵飯、食光張飲食店、一月初健康餐盒-食品店、鱻而美簡餐坊、茗釀茶品、稻谷餐盒事務所、米思釜山韓式餐盒、森作餐廚、清大蘇記食堂、兔兔義式料理、豐米便當(formebento)-光華店、一甲子食堂。

15家持續服務名單包括樂心料理-集和店、川越茶飲、美嘉廚房、小倉廚kitchen loft、小食光餐盒、厚道飲食店-新竹店、米庫早午食堂、好日滋味、米藍餐盒販賣所-新竹店、藍屋子109號、飛行樹屋咖啡店、川島家便當專賣店竹-科關東店，清華大學餐廳完顏南洋料理、天燡廚，陽明交通大學餐廳Here Cafe。