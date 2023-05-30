中保科技集團今（30）日於淡水訓練中心舉辦股東會，總裁林孝信表示，經濟環境嚴峻，全年合併營收已連續五年成長再創新高， 強調未來透過創新經營，從食、醫、住行等多角化布局中保科事業體，期許在逆勢中突圍，對營收穩健成長有信心。

中保科股東會通過2022年財務報表，公司合併營收為153.6億元，稅後淨利26.8億元，每股稅後盈餘(EPS)5.85元創新高，較110年度成長2.09％。

中保科今年也將每股配發5元現金股利，維持中保科連續35年的穩健的配息政策，回饋股東及投資大眾，而2022年天下雜誌最新公布的兩千大調查當中，在服務業最會賺錢企業中，中興保全科技就名列第44名。

林孝信在股東會致詞時表示，去年一年由於有太多的變數，因為俄烏戰爭、疫情各方面又經過美債的問題，所以經濟都不是很好，加上通膨壓力下，對企業經營來說這要相當謹慎，面對嚴苛環境，同仁非常的用心非常的努力，中保科仍會穩健且踏實的往前邁開腳步對股東們有所交待，做好準備迎接挑戰。

林孝信說，面對外部競爭環境將持續求新求變，追求新科技的融入，並推動整合服務，尤其面臨人力成本不斷節節升高的時代，也將推動AI無人化經營，降低企業人力成本，以安全安心為基礎，維持智慧保全領先地位，帶領智慧城市產業的茁壯。