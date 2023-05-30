林男臉書湧入大批親友留言道不捨。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

林男工作的瓦斯行被問到為何下班時間還開著公司貨車在路上跑，員工答不出來，快速關上鐵門離去，不願再受訪。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

家屬表示，林男很孝順、又很有禮貌，昨晚有告知說還在送瓦斯，才36歲而已，真的很難接受。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

昨晚9點半彰化一名瓦斯行林姓員工，駕駛滿載瓦斯桶的貨車自撞亡，消息傳回家屬難接受，表示林男很孝順、有禮貌，林男臉書湧入大批親友留言道不捨；林男工作的瓦斯行低調不受訪，員工稱昨8點下班，但一下又改口是6點，是否涉及過勞等問題，仍有待相關單位進一步調查釐清。

36歲的林男駕駛滿載瓦斯桶的貨車行經彰化縣二林鎮太平路二段與修心路口時，因不明原因自撞安全島，因撞擊力道過猛，林男被卡在駕駛動彈不得，警消獲報前往搶救，儘管10分鐘左右就將火勢撲滅，但卡在車上的林男仍不幸被活活燒死。

林男靈堂已經布置完成，臉書湧入大批親友留言，字字句句寫下對林男的不捨與思念；家屬表示，林男很孝順、又很有禮貌，他平常工作不太會抱怨，在瓦斯行工作一段時間了，昨晚有告知說還在送瓦斯，才36歲而已，真的很難接受。

而瓦斯行低調不受訪，但有員工表示林男斷斷續續在瓦斯行工作，主要工作都是送瓦斯，稱昨天晚上8點就下班，但一下又改口6點，僅強調當時是下班時間，至於被問到為何下班時間還開著公司貨車在路上跑，員工答不出來，快速關上鐵門離去，不願再受訪。

目前瓦斯行方面說法與家屬認知明顯有出入，為何那麼晚了林男還在送瓦斯，是否涉及過勞或超時等情況，後續相關賠償等問題家屬表示仍未想到，強調目前要先專心辦理林男後事，後面的問題以後再說了。