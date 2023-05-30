康揚企業總部位於台北，主要工廠位於台中市潭子區，積極辦理工廠合化化，於109年7月2日經台中市政府核定取得特定工廠。台中市經發局表示，康揚企業是依非都市土地使用管制規則及經濟部公告特定地區整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫，業經經濟部109年6月2日核定興辦事業計畫在案。

康揚企業是一家名符其實的「隱形冠軍」，專為國際知名的品牌(如Apple、Magna、HP、Delta、Foxconn、Asus、APC及Dell等)提供客製化電子電腦塑膠零件，從設計開發、製造模具、射出成型量產、包裝出貨等，一條龍式的服務。此外，為了提升品質及市場需求，康揚企業通過並取得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、QC 080000、UL等多項國際認證；且在台灣、中國、美國和日本擁有多國專利，使康揚企業能夠在業界維持高度的競爭優勢。

康揚企業說明，早期公司成長期，因資金有限選擇位於山坡地的農地來蓋工廠，隨著時代的變遷及公司的成長，各項法律、環保及社會責任的意識都要隨之提高，政府提供一個用地合法化的管道，積極配合市府主管機關的輔導，並完成各項的改善措施，惟過程中因地政機關辦理土地重測以致延宕近2年的時間，迄109年11月重測完成，相關經界線底定後才能繼續相關改善工程。因地籍重測因素，計畫面積略有調整，故於去年（111年）1月份辦理計畫變更，經經濟部同意備查。

產學輔導團到廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

康揚企業補充，節能減碳的層面上，做到了辦公室無紙化、整棟大樓採用LED照明以及感測器開關。另外，主要的生產製造設備，塑膠射出成型機逐步更新使用電動機，相較於傳統的油壓機更可節能50%以上，善盡環保節能愛護地球的企業責任，環境的永續也是公司的永續經營。

經發局提醒，位於非都市計畫區內屬於低污染且取得特定工廠資格的業者，適用經濟部去（110）年6月21日公布《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》，目前法規規定低污染特定工廠符合位於非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，只要都可在121年3月19日前提出申請將農地變更成特定目的事業用地。台中市政府特定工廠登記單一窗口（台中市南屯區精科東路17號）提供送件、諮詢服務，協助工廠業者完成用地計畫合法流程。用地計畫相關資訊可以參考經發局特定工廠專屬網頁( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist)，並可參考特定工廠專區YouTube頻道教學影片(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A )。

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