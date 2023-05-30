副總統賴清德日前提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前正規畫讓停機的核能機組維持緊急使用效能，卻被行政院打臉，各核能電廠無延役考量。對此，國民黨立委李德維指出，民進黨內部發生父子騎驢的問題。

李德維指出，賴清德基本上吃了誠實藥，民進黨廢核跳票就在眼前，蔡英文總統也準備甩鍋不管，而必須面對的是賴清德。

李德維說，賴清德自己知道與其跟蔡英文一樣說大話，反而自己會死的很難看，尤其在7、8月電力供給可能出問題，他可能拆彈，民進黨內部有發生父子騎驢的問題，因為蔡英文要甩鍋賴清德必須準備。