「緊急時啟用核電」遭打臉 藍委：蔡英文甩鍋賴清德 12:022023/05/30 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德日前提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前正規畫讓停機的核能機組維持緊急使用效能。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德日前提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前正規畫讓停機的核能機組維持緊急使用效能，卻被行政院打臉，各核能電廠無延役考量。對此，國民黨立委李德維指出，民進黨內部發生父子騎驢的問題。 李德維指出，賴清德基本上吃了誠實藥，民進黨廢核跳票就在眼前，蔡英文總統也準備甩鍋不管，而必須面對的是賴清德。 李德維說，賴清德自己知道與其跟蔡英文一樣說大話，反而自己會死的很難看，尤其在7、8月電力供給可能出問題，他可能拆彈，民進黨內部有發生父子騎驢的問題，因為蔡英文要甩鍋賴清德必須準備。 #賴清德 #民進黨內部 #父子騎驢 #李德維 #打臉 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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