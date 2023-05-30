6月即將到來，許多攸關荷包的新制也將上路。夏月電價將從6月1日起啟動，第二段至第六段電價調漲13至28%，住宅用電1001度以上更飆到史上新高每度電7.69元。另基北北桃1200元通勤月票將於6月15日發行，7月1日正式啟用，舊車換新補助金則加碼至1萬6000元。

此外，桃園高鐵站6月15日起實施科技執法，臨停超過3分鐘可處1200元以下罰款，其他還有駕訓班費用調漲，500元青春動滋券、1200元文化成年禮金分別在6月1和6日開放領取。

疫情方面，口罩措施再鬆綁，救護車和照護機構不再強制戴口罩，但醫院仍要戴。《中時新聞網》整理8項6月新制，供民眾參考。

一、夏月電價啟動

今年夏月電價創史上新高，台電周四起（6月1日）實施夏月電價，將迎來首次每度電「7」字頭費率。除第一段120度以下不變外，從第二段到第六段，各比非夏月調漲13％至28％。

例如住宅第五段電價701度以上，今年夏月調到每度5.83元，第六段1001度以上飆到7.69元；營業用小商家，像早餐店、雜貨店等，今年1500度以上每度調到6.62元，3000度以上6.75元。

二、口罩新規5月31日上路

疾管署宣布，5月31日起「救護車」和「照護機構」不再強制戴口罩，至於「醫療機構」和「醫事機構」仍維持配戴口罩，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

三、基北北桃1200元月票提早發行

基北北桃1200元公共運輸定期月票6月15日發行，7月1日正式啟用，6月15日起可持悠遊卡、悠遊聯名卡至人工售票櫃台（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口設定）或自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。

四、桃園高鐵站6/15起科技執法

桃園高鐵站1號門、8號門6月15日起增設科技執法設備，臨停超過3分鐘將自動拍照取締，可依法處300元以上、1200元以下罰款。

五、舊車換新補助金全台再加碼

6月1日起舊車換新補助金加碼至1萬6000元，多1000元，車籍在新竹縣市、苗栗者最高能領到1萬9100元。

六、駕訓班費用調漲

交通部公路總局核定，自6月1日起各駕訓班的小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班、小型車附掛拖車班，收費標準下限從8000元調整為1萬元，收費上限從1萬3000元漲為1萬3500元，小型車逕升大客車班維持1萬4500元上限。

七、500元青春動滋券6/1開放領取

教育部體育署針對16至22歲國民發放每人500元青春動滋券，6月1日上午10點起至12月31日，至動滋券官網領取，採電子錢包，可用於運動產業消費抵用。

八、文化成年禮金6/6開放領取

18到21歲青年可領文化成年禮金1200點，價值1200元，6月6日起在「文化幣」App領取。