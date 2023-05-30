面對口語尚未發展完整、低口語或無口語等需要手語輔助溝通的幼兒，教保服務人員縱有豐富的教保經驗，也難以運用口語有效引導及安撫幼兒。為了建構友善的幼兒生活學習環境，教育部國教署今年出版《幼兒園常用詞彙手語手冊》，是教保服務人員手語教學的新寶典。

教育部2021年開始推動「學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊編製計畫」，於2022年編印《學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊》，今年出版《幼兒園常用詞彙手語手冊》。

在手語素材上，除了幼兒園一日作息常見的600個詞彙，又再擴增400個幼兒園常見情境中教師常用的手語詞彙並且皆可透過QRcode連結手語教學示範影片，提升手語學習便利性。

為讓教保服務人員方便攜帶，手冊也貼心設計為A5尺寸，可放置於工作圍裙前小口袋，需要手語輔助時立即查找，營造手語教學支援環境。而手冊圖畫創作者皆為聽覺障礙學生或畢業校友，藉由自身學習經歷參與手冊繪圖，為打造手語教學環境盡一份心力。

為擴大推廣《幼兒園常用詞彙手語手冊》，教育部自今年7月起至明年8月，將於台北、台中、台南、新竹、高雄、花蓮等處開辦16場手語實體研習，有興趣的幼兒園教保服務人員及早期療育機構相關專業人員至「全國特殊教育資訊網」報名參加。