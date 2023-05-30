癌症是國人的健康殺手，2020年共12萬1979人確診癌症，平均每4分19秒就有1人罹癌，許多人一確診就是晚期，錯過黃金治療機會。為幫助民眾及早治療，衛福部繼推動5癌篩檢後，今年再投入5億預算，推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，主動安排陽性者就醫，針對篩檢、衛教的醫療院所補助約400～800元，而負責診斷、治療的醫療院所則補助1200～1700元，盼將追陽率提高到9成以上。

根據國健署統計，2016～2020年5項癌症5年期別相對存活率，大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期的5年存活率皆超過9成，而口腔癌第0期、第1期的5年存活率有7至8成以上，尤其乳癌第0期、第1期及肺癌第0期，5年存活率高達100％，顯示及早確診、治療的重要性。

為降低癌症發生率及死亡率，健保署、國健署攜手推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，6月1日正式啟動，建立從篩檢、追蹤到確診的完整機制，透過醫療院所共同合作，針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌5項癌症篩檢結果異常的個案，開啟「主動追陽」模式，主動進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，依民眾意願安排就醫，完成進一步的診斷，以利及早治療。

衛福部長薛瑞元表示，過去癌症篩檢的陽追率只有8成，他認為這樣並不夠，需要更積極地找出個案，否則若個案跑掉，可能會在不久的將來變成晚期的癌症，及早治療者，通常手術就能處理，花費的成本比晚期的標靶、重粒子、質子治療差很多。有鑑於此，衛福部投入5億預算，盼讓陽追率升至9成以上，病人便不至於變成晚期癌症，而喪失性命，同時也能節省健保資源。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，過去他常常遇到口腔癌患者，在中壯年時期就過世，家屬也因此失去經濟支柱，因此他深知及早挖掘出病人的重要，這需要仰賴診所、醫院的協力合作。台灣醫學中心協會理事長翁文能表示，這項計畫中有4億是由醫院承擔責任，會全力支持。

健保署醫務管理組組長黃兆杰說，「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」之下，健保補助進行癌症篩檢的醫療院所每案約400～800元，負責衛教、轉診等工作。至於負責診斷的醫療院所，補助金額則介於約1200～1800元之間。

實證資料指出，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35％大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26％口腔癌死亡風險；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70％子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41％乳癌死亡率；而低劑量電腦斷層檢查(LDCT) ，可降低重度吸菸者20％肺癌死亡率。薛瑞元呼籲全民，為了自己健康也為家人著想，請符合資格者定期接受篩檢，配合後續的追蹤、治療，降低癌症所帶來的威脅。