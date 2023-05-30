影星王祖賢以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，被封為「永遠的聶小倩」，隨著王祖賢2004年宣布息影後，便長年旅居在加拿大專心修佛，不過仍不時有網友在當地捕獲野生王祖賢，近日就有人直擊，王祖賢在街頭散步遛狗，透露她臉蛋保養得不錯「狀態挺好的」。

有網友在小紅書曬出王祖賢在街頭遛狗影片，只見王祖賢身穿白色短袖上衣、黑色長裙，悠閒的她腳踩拖鞋，牽著愛犬在街頭散步，從背影看起來，身形相當纖瘦，而拍攝影片的網友則表示，為了不打擾王祖賢，他等到對方走了好幾步之後才錄影，還表示：「我見了正臉，狀態挺好的」。

不少粉絲都驚呼：「美女姐姐腿又長又直」、「背影高瘦哇」、「看到背影就很滿足了」。其實，王祖賢息影後潛心修佛多年，時常現身在佛寺，而她日前更難得拍佛門禮儀的影片，以一身白色中式長袍、頂淡妝、綁高馬尾入鏡，示範合十及跪拜等姿勢，相當莊嚴虔誠。

王祖賢拍片

王祖賢雖然淡出演藝圈多年，但她的感情、顏值甚至身材都是外界關注焦點，不過王祖賢專心修佛，她在2016年返台處理父親後事，被問是否有復出打算時，王祖賢則淡淡說：「最好的一面已經留給大家了」，無意重返藝界。