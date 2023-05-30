花旗(台灣)商業金融鎖定台灣發展中的新興企業，利用花旗集團遍及95個國家及區域的全球網絡。由於對台灣新興企業的成長潛力及進入國際市場強烈企圖心的高度肯定，花旗商業金融事業群將台灣納入花旗全球新興企業關鍵市場。

花旗觀察到，各區域的新興企業蓬勃發展，成立初始就以全球市場為導向，或者成長後積極佈局國際市場；在台灣，這些新興企業類別橫跨科技與通信、消費品、零售、醫療保健、工業製造等領域。

花旗亞太暨國際市場和新興企業事業群，同時也是花旗亞太商業金融事業群代理負責人的Amit Dhawan表示：「花旗在台灣的企業夥伴，積極追求國際拓展的機會，而政府也不遺餘力，推動各項政策，幫助本國企業打入國際市場。花旗透過全球網絡連結、在地專業知識以及完善的企業客戶服務平台，滿足企業夥伴現金與資本規劃、貿易融資等需求，並協助管理外匯與進入資本市場，這些金融服務或產品優勢，讓花旗脫穎而出，幫助商業金融客戶能夠與世界一流的大企業，享有相同的服務品質。」

特別是在疫情過後的經濟體系中，企業營運變得更加複雜，商業韌性的重要性，特別是供應鏈風險分散與加速數位化轉型的重要性，與日俱增，此時完善的商業金融服務就顯得越加重要。

Amit Dhawan表示，隨著企業客戶的商業模式，紛紛轉向數位化，花旗的產品與服務，幫助客戶在數位化旅程中，能夠更加無縫接軌且簡單解決金融需求。

無論是網路或行動銀行介面，花旗的數位平台和服務使用客群不斷成長。花旗銀行致力於提供客戶科技創新的最佳產品及服務，並帶給客戶優質出眾的用戶體驗。為更貼近客戶的需求，花旗銀行對網路及行動銀行進行升級，持續提升CitiDirect ®數位平台功能及服務。