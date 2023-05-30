《遠見雜誌》最新縣市長施政滿意度調查出爐，嘉義市長黃敏惠再度刷新歷史，以滿意度77.8％，施政分數76.6分再度蟬聯五星市長殊榮，並在縣市8大面向施政滿意度寫下本島第一佳績，對此，黃敏惠表示，民調是城市施政學習的重要參考，也是市府團隊不斷向前進的動力，「沒有最好，只有更好」。

根據遠見的調查，嘉義市在「教育」、「環保」、「警政治安」、「道路與交通」、「消防與公共安全」和「醫療衛生」奪冠，「觀光休閒」全台第2、「經濟與就業」本島第2，整體平均分數滿意度為79.1％，表現已超越2022年，榮獲13縣市組第1名的肯定。

嘉義市長黃敏惠再度蟬聯五星市長殊榮，表示「沒有最好，只有更好」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠感恩每一位市民與市府團隊並肩「共同寫歷史、作伙拚未來」，成為推動嘉義市不斷向前的堅定力量，此次獲五星肯定，8大施政面向6項第一，2項第二，感謝市府同仁共同努力寫下歷史新頁，也期勉同仁做一個有溫度的戰鬥團隊，持續精進施政作為，讓市政表現維持高原並不斷創下高峰，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。