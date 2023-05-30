臻鼎-KY今天舉行股東會，臻鼎-KY過去幾年致力落實One ZDT，從早期的軟板到MSAP、Mini-LED到最近的載板，目前臻鼎-KY除優化RPCB產品結構，先豐新廠效益也即將呈現，成為落實One ZDT佈局很重要的一環，不僅可提供客戶一站式購足的服務方案，更是整體提升效益發展策略，加上公司持續以發展高階產品為主，包括AR/VR、低軌衛星、自動駕駛，以及大數據、AI應用等，讓公司即使面臨消費性電子產品需求下降，去年業績仍能穩定成長。

臻鼎-KY 2022年合併營收1713.56億元，年增10.54%，歸屬於母公司合併稅後盈餘為141.97億元，年增47.10%，同步創下歷年新高，每股盈餘為15.02元，今天股東會通過每股配息6元。

沈慶芳表示，臻鼎-KY將積極落實「佈局全球，發展高階」的營運方向，一方面因應客戶需求，在生產基地做全球佈局，除了既有的大陸據點、印度廠、台灣先豐廠、及興建中的高雄廠之外，也會在東南亞尋求新的生產基地。另一方面，公司將持續與世界一流客戶共同開發高階產品，包括 AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、大數據、AI 等應用，不斷優化產品組合，擴大市佔率。

臻鼎-KY今天也完成董事改選，新任董事為沈慶芳、Foxconn(Far East)Limited代表人游哲宏、李定轉；新任獨立董事為簡禎富、胡競英、葉欣誠、陳俊忠。