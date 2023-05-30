執行長Adam Kicinski在財報的電話會議上說：「我們這邊沒有改變，我可以重複我們一整年都在講的話，CD Projekt不會出售，我們希望保持獨立」。他補充說：「走自己的路讓人感到興奮，所以這純粹是謠言」。

此前也有傳言，微軟也已經將CD Projekt列為合併目標。該公司公布上一季淨利為年增1%；而儘管營收為年減19%，至1.748億波蘭幣，但淨利仍上升至6970萬波蘭幣(約合1680萬美元)。

CD Projekt製作了多款暢銷遊戲，包括《電馭叛客2077》(Cyberpunk 2077)、《獵魔士》(The Witcher)等。

在兩年沒有重大新版本發行後，CD Projekt將於6月8日在洛杉磯夏季遊戲節中，展示新遊戲《電馭叛客2077：幽靈自由》(Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)。