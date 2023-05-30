民進黨展開艱困選區徵召作業，其中高雄左楠區立委劉世芳宣布不連任後，地方盛傳綠營有意徵召無黨籍市議員黃捷，但資深媒體人周玉蔻昨晚爆料，最後由在地議員勝出，並喊超級討厭民進黨，黃捷稍早也證實接到黨中央電話，稱徵召人選應該不會是他。對此，劉世芳30日表示，周玉蔻對民進黨愛之深責之切，不過討論人選相當多，她尊重黨內徵召程序，徵召誰就支持誰。

據悉，民進黨在高雄市左楠區立委提名人選有兩個選項，首先是在地新系議員李柏毅，以及選區位於鳳山的無黨籍議員黃捷；周玉蔻昨在臉書發文表示，「左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？隨便啦！她今天晚上超級討厭民進黨，並喊黃捷加油。」

劉世芳上午在立法院受訪指出，在她宣布不繼續連任後，在高雄地區討論人選非常多，包括高雄市文化局前局長尹立、勞動部長許銘春和在地優秀人才，這群人都在左楠地區相當有聲望，但她同意高雄市長陳其邁所說，若要贏得這席立委，在國民黨人選尚未確定前，民進黨不必急著掀牌，她尊重黨內徵召程序，徵召誰就支持誰。

劉世芳指出，黃捷非常優秀，空戰非常強，還被地方譽為擋泥板女神，在罷免前高雄市長韓國瑜時扮演重要角色，但對方的選區位於鳳山，而左楠在地議員也非常優秀，未來是否能徵召左楠「一哥一姊」出來，就尊重黨中央內部徵召程序，目前是由陳其邁主責，等國民黨候選人出來再掀牌，這一定是最好的選戰策略。

劉世芳說，周玉蔻對民進黨愛之深責之切，周的聲音很多人會聽到，相信左楠地區的選民也會聽到。