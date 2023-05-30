新北市中和區連城與中正路本來車流量就大，加上捷運萬大樹林線施工，上下班時段更是塞爆，引發民怨，台北捷運工程局今在新北市道安會報指出，連城路與中正路路口圍籬3月已退縮，最快8月路口槽化線撤離及恢復右轉中正路專用道，還道於民。

台北捷運工程局第一區工程處土木第五工務所主任葉松芳表示，萬大線新北市轄段長5.7公里，設有永和永平國小、中和站、連城錦和站、中和高中站以及莒光站5座車站及在土城設1座機廠，施工圍籬長度約2.3公里。

葉松芳說，中和站預計明年6月開始道路復舊、後年底完成；連城錦和站預計今年12月開始道路復舊、後年6月完成；中和高中站預計明年2月開始道路復舊、後年6月完成；莒光站預計今年12月開始道路復舊、後年7月完成。

葉松芳表示，萬大線在新北市交維範圍主要位於連城路上，周邊是住宅、商業以及工業區，交通往來頻繁，為有效紓解車流，研議將連城路與中正路口的圍籬部分往工區限縮，實施方式分為兩階段。

葉松芳進一步說明，第一階段連城路與中正路口今年3月2日已完成路口圍籬往內退縮，道路幅度加寬，減少連城路車輛等候長度，第二階段路口槽化線撤離及恢復右轉中正路專用車道，最快8月底、最晚9月底完成。

葉松芳說，針對萬大線在新北市轄段包含連城路與土城區的施工圍籬與周邊交維措施，後續在復舊期間會滾動式檢討，針對必須要還路於民的路口以及車道使用，有效紓解車流部分，會持續精進檢討。

新北市長侯友宜會後裁示，萬大線施工期間希望交通安全也能做到位，捷運路線周邊的車道、人行道跟路口，在還道於民過程中也要做好安全維護，建議現階段如沒必要設置圍籬的工區，應將圍籬適當退縮，供民眾使用或停車。