亞洲科技股找回活力，台股月漲近7％，全球資金轉大舉匯入，台北外匯市場新台幣兌美元匯率30日以30.640元開盤，隨即大幅走升，過10點已衝刺到30.536、升值超過1.16角，升幅0.38％，緊跟在升幅達0.5％的韓元之後，超越升幅0.28％的日圓。

新台幣兌美元本周開盤升勢凌厲，周一29日開盤重回30.6元價位，尾盤央行出手調節，升幅收斂至30.652元收盤，但總成交量19.475億美元已反映匯市的熱度。今（30）日一早開盤，再度挺升，引領上午盤買進聲浪搶搶滾，10點前的交易價原本仍在30.547上下，一過10點馬上又試探更高價，連4天走升的氣勢，再創4月19日以來的新高。

上周以來台北匯市交易量高於平均量，外匯交易員透露，外資匯入大約占了一半以上，匯市主體盤勢仍由外資主導。30日亞洲匯市升幅最大的韓元，向來匯率波動大，亦受外資進出左右，由於韓國股市和台灣股市的強項均為科技股，正在進行的台北電腦大展及國際科技大咖抵台的加持下，亞洲科技股短期強勢帶動韓元、新台幣的近日強勢。