新北市三重區今（30）日凌晨4時許發生槍擊案，1名曾姓男子搭乘1部白色轎車，在元富二街與元信一街口等候，待1部黑色轎車行經後，坐在後座的曾男伸手朝該車連開13槍，犯案後白色轎車隨即駛離現場，警方目前已循線將槍手曾男帶回警局釐清案情，初步了解疑似與網路簽賭的債務糾紛有關。

警方查獲2把改造手槍。（警方提供）

案發後，警方調閱監視器鎖定犯案車輛及槍手身份，於3小時內將曾男逮補到案，同時查獲改造手槍2把，曾男被逮後也坦承犯行，聲稱是因為賭債糾紛才犯案。

曾男向警方供稱，因在網路上賭博欠下400萬賭債，在已經償還300多萬的情況下，債主仍不斷催討債務，與對方也陸續相約在板橋、桃園、三重等地談判，最後今天凌晨在三重狹路相逢，所以才會開槍洩憤。

警方訊後依槍砲、殺人未遂等罪嫌將曾男移送，並強調，對於在新北發生的任何案件，警方絕對傾盡全力，快速打擊不法，不因投案而結案，以維護社會治安，保護社會大眾安定的生活。