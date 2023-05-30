許多人肌肉痠痛時都會使用痠痛貼布來舒緩不適，雖然方便，但若使用不當小心引發副作用。復健科醫師李炎諭分享，曾遇過求診個案，對方脫下外套後發現雙肩、雙肘還有脖子竟都貼滿痠痛貼布。他表示，多貼不僅不會增加效果，反而增加腎臟負擔；除此還可能造成皮膚起疹、過敏等狀況。

醫師李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文，說明痠痛貼布相關知識。他表示，痠痛貼布適用於各類型肌肉、韌帶、關節、骨頭發炎等症狀，有消炎止痛的功效。但使用時須注意2大重點，首先，每次使用時間約為4～6小時，建議勿超過6小時，否則容易引起皮膚起疹、過敏等狀況，甚至會增加腎臟負擔問題。

另外，李炎諭說，在使用痠痛貼布前，要先清潔皮膚表面，待擦拭乾燥後，再貼在軟組織痠痛的部位，且需要避開有皮疹、傷口、潰瘍等問題的皮膚部位；在貼貼布時，也不要貼超過兩個部位，他強調，多貼不會增加效果，且同樣會增加腎臟負擔。

關於錯用貼布會造成腎臟負擔，李炎諭進一步補充，連續兩週每天使用痠痛貼布應該是安全的，甚至比口服消炎止痛藥物更不傷腎。他表示，一般指引建議連續使用消炎止痛藥物不宜超過三個月，甚至不宜超過一個月，若都依照仿單（編按：仿單為藥物的使用說明書）使用，且沒有連續使用一個月以上，就不用過度擔心腎臟問題。

食藥署指出，痠痛貼布種類繁多，對於不同的原因所引發的疼痛，治療方式和使用藥物都不一樣，購買前可以先諮詢醫師或藥師，在使用前要先詳閱說明書。另外，酸痛貼布所含止痛成分會經由皮膚吸收而產生作用，故須避免同時使用多種止痛方式，如吃的、貼的、擦的、抹的一起來，確實做到一次一種，才安全。