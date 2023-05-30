瑪娃颱風來襲，從今天起至周四，迎風面北部、東半部將有局部陣雨，在消費者預期心理作用下，台東中央市場一早就出現買菜潮，指標性的高麗菜批發價微幅上漲1成，其餘蔬菜價格持平，台東果菜市場業務課長表示，雨後漲價最兇的恐是瓜藤類。

「應該是葉菜類會漲」就怕瑪娃颱風帶來強降雨影響菜價，民眾一早趁著好天氣到市場採買生鮮蔬果，挑選的品項不外乎是青蔥、高麗菜、青江菜等葉菜類。

瑪娃颱風來襲，民眾預期菜價上漲，台東中央市場出現買菜潮。（蕭嘉蕙攝）

台東果菜市場業務課長陳志榮說，目前指標性的高麗菜價格微幅上漲1成，高山高麗菜批發價格每公斤30元，平地則是每公斤25元，總到貨量約6000公斤，相比昨天增加近400公斤，其餘蔬菜價格、到貨量持平。

瑪娃颱風路徑北轉，中央氣象局持續發布海上颱風警報，受到外圍環流影響，位在迎風面的北部、東半部，從今天起會有局部陣雨，未來2天雨勢密集，菜價後勢看漲，但出乎意料的是，漲幅最兇可能是絲瓜、苦瓜等瓜藤類。

瓜藤類生長易受降雨影響，颱風後漲幅恐最兇。（蕭嘉蕙攝）

陳志榮說，瓜藤類生長易受降雨影響，颱風前、中期價格波動不大，但雨後就容易因量少漲價，且大雨過後的蔬菜品質下降，保存期短，建議民眾在颱風雨來臨前適量採買。