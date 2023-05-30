大學生工讀比例高，南臺科技大學110學年度提供學生獎助學金逾2.1億元，除爭取優質學生就讀，更鼓勵學生專注學業才能翻轉未來；112學年度更增加10％校內工讀經費，持續關注並減少經濟不利因素影響學生的學習問題，讓學生能安心就學，投入更多時間於課業及提升專業能力，奠定未來就業的堅實基礎。

南臺科大今天公布「111學年度獎助學金」統計，金額高達2億1千多萬元，校方指出，除教育部及政府機關補助外，並積極爭取民間公益基金、企業及個人善款挹注，每年舉辦弱勢助學餐會，邀請社會善心人士及畢業學長姐共同關心需要幫助的學弟妹，使在校學生能安心就學。

校方表示，獎助學金除獎勵成績優異學生外，並鼓勵學生參加校內外各項競賽、考取專業證照，補助學生專題製作經費、提升學生外語能力，獎勵發放服務學習助學金、海外研習獎學金，及校外住宿租金紓困補貼、經濟不利學生助學金等。此外，學校更提供學生大量工讀機會以及學生緊急紓困等助學項目，讓學生能安心就學。

南臺科大強調，校方也開發「南臺幣」，由學校提撥經費，激勵學生學習，以區塊鏈數位貨幣形式由教師發給學生作為獎勵，使學生專注課業、減少外務，並希望將受經濟因素困擾的學生，從打工場所拉回學校，在就學期間厚植實力。