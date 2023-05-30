韓國國土交通部29日發布統計數據顯示，今年1月至4月韓中往返航線客運量為73.0817萬人次，載客率相當於新冠疫情爆發前、2019年同期（565.1104萬人次）的12.9％，與其他亞洲航線的復甦速度形成鮮明對比。分析認為，這可能與中國未恢復赴韓團隊旅遊等因素有關。

韓聯社報導，同期，日本航線客運量達到548.6542萬人次，恢復至2019年同期的71.8％。越南（82.2％）、泰國（82.9％）、菲律賓（71.4％）航線復甦跡象也十分明顯。值得一提的是，蒙古和新加坡航線客運量已分別達到2019年同期的136.4％和138％。

分析認為，中國航線客運量復甦速度慢於預期，可能是赴韓旅遊的中國遊客相對較少。中國恢復出境團隊旅遊的60個國家中，韓國並不在列。加上韓國遊客對赴中國旅遊的關注度也未恢復至疫前水準。據韓國消費行為調研機構「消費者洞察」發布的調查顯示，韓國遊客對港澳遊的關注度為22％，僅為2019年第一季度的2／3；對中國大陸的關注度僅為6％。

報導也指出，與此同時，航空業也在調整赴中航線運力擴張速度。大韓航空目前恢復往返中國大陸的16條航線，每周執飛106班次，7月計畫小幅擴大到每周124班次。