經濟專家認為，從日本各項數據來看應該景氣已出現復甦跡象。就業市場持續吃緊且需才孔急下，薪資與通膨應有機會持續上揚，這也是日本政府與央行所樂見的。

日本工會組織Rengo指出，從目前勞方與資方的加薪協商來看，日企不管是中小型還是大型的，幾乎都是有求必應圓滿收場，甚至連兼差的鐘點勞工，薪水也有增加。

彭博社預估，日本5月勞動力的需求可望再增加，原因是晶片短缺問題已慢慢有解，像是汽車業者就需要人力趕工生產。同時，愈來愈多外國旅客赴日旅遊，服務業也要增添人手。

從3月開始，新冠抗疫相關規定一一鬆綁後，其實日本很多產業都是處於缺人的狀態。日本央行最新的經濟短觀報告也表示，日商現在正面臨著4年左右最大缺工潮。

日本大型調研單位帝國數據銀行（Teikoku Databank）指出，日本服務業人力不足現象比較明顯，大約有75%的日本酒店業者，在4月下旬時就已傳出都有缺工之苦。

經濟學者認為，日本公司為了解決人力短缺問題，陸續一直在擴增數位化的投資規模。從日本最近一些數據來觀察，當地企業資本支出穩定成長之下，第1季經濟成長也跟著水漲船高優於預期。