去年受烏俄戰爭、大陸疫情，以及高通膨導致歐美快速升息等衝擊，下半年全球經濟由盛轉衰，造成石化業景氣不佳。台塑去年合併營業額2,516億元，比110年衰退8%，合併稅前利益額438億元，比110年衰退49%，稅前每股盈餘6.88元。

林健男表示，今年第一季因適逢農曆春節，且大陸下游加工廠持續進行庫存調整，備料需求不如預期，加上全球經濟受通膨及歐美加速升息影響，終端需求不振，拖累市場行情，石化產品利差明顯不如去年，故全年合併稅前利益24億元，比去年同期衰退87%。林健男進一步指出，第二季因原油價格由約90美元，一度跌至70美元附近，影響下游購料意願，且全球通膨減緩速度不如預期，歐美持續升息，影響終端需求，加上美國有低廉原料成本的石化產品大量出口，拖累市場行情，還好第二季有現金股利32億元入帳，因此，利益額可望比第一季成長。故綜合前兩季來看，預估上半年營業額及利益額，將比去年同期減少。

台塑今日股東會也通過每股配發現金股利4.2元。