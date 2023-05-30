曾子章表示，2023年市況的不景氣程度，連部分客戶也認為超乎原先預期，主要是受到很多不可控的政經因素影響需求，導致載板供過於求。因此，今年對欣興而言可能還是要繼續努力的一年，但營運表現相對於同業仍會維持一定水準。

曾子章指出，目前訂單需求狀況依客戶應用別而異，如去年3、4月就開始修正庫存的LCD面板應用等客戶，今年5月已有出現一些急單而轉佳，但有些客戶需求至年底仍看守。不過，整體而言欣興下半年營運應該會比上半年好，預估要到第四季初會有較明顯好轉。

BT載板方面，曾子章指出有些應用需求不錯、有些領域仍辛苦，近期與智慧手機相關的應用需求有提前熱身，但非蘋果手機需求就相對較弱。不過，從去年到今年整體大環境的轉變，只是中長期發展的一個波浪，只要政經局勢沒有再特別惡化，整體發展趨勢仍是向上。

對於規畫前往泰國建廠，曾子章表示，中美貿易戰使某些客戶期望海外基地能「中國大陸＋1」，如今因兩岸局勢變成「台灣、中國大陸+1」。台灣電路板協會（TPCA）公會成員經考察，認為泰國較適合中長期發展，也有少數同業選擇馬來西亞、越南等地。

曾子章認為，泰國人力較台灣充沛，但預期建廠管理需要3、4年才會逐漸成熟，包括欣興和同業都還需要學習。由於客戶初期對泰國廠的要求不會這麼多，規模不會迅速擴大，因此較像是先建灘頭堡，後續配合客戶需求、政經局勢再逐步擴大。