媒體今（30）日公布一份2023最新縣市長施政滿意度調查，甫受國民黨徵召挑戰2024總統大位的新北市長侯友宜，再度榮登5星市長寶座，也是從2020年以來第4度榮獲該殊榮。調查結果顯示，侯友宜滿意度達71.4%、施政分數73.8，在六都中皆排到第二名。

據《遠見雜誌》報導指出，侯友宜將代表國民黨角逐2024總統選戰，此次執政滿意度調查表現也當出色，在好的成績背書下，對於爭取總統大位有正面助益。不過該文也示警，儘管侯今年滿意度依然有71.4%的高水準，但和往年相比卻出現略為下滑。不過在環保、消防與公共安全、經濟與就業等施政評比，依然拿下六都第一名。

從該調查顯現的數據可以看到，於六都各項評比當中，新北市在教育方面滿意度達70.6%、不滿意度13.6%，排名第三；環保領域滿意度73.3%、不滿意度20.7%，排名第一；警察治安方面，滿意度70.5%、不滿意度23.2%，排名第三；道路與交通評價滿意度57.0%、不滿意度34.4%，排名第三；消防與公共安全方面滿意度75.3%、不滿意度17.4%，排名第一；醫療衛生滿意度76.8%、不滿意度14.7%，排名第六；觀光休閒滿意度70.1%、不滿意度19.0%，排名第4；經濟與就業滿意度56.3%、不滿意度29.7%，排名第一。

該調查是由《遠見民意》規劃研究調查，調查時間為112年3月1日到4月30日；調查對象訪問22縣市，共完訪14,272人，在信心水準95%的情況下抽樣誤差為±8.0％；調查方式係以對六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份；調查結果在針對各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區進行樣本代表性檢定，再加權處理。

另星等評比方式為縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％，再進行比例加總，統整成整體施政表現滿意度。

遠見六都施政成績。（圖遠見提供）