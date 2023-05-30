在科索沃北部爆發新的衝突後，塞爾維亞總統辦公室今晚表示，總統武契奇30日將與美、俄、中、英等國大使和歐盟代表團負責人會商，因應情勢發展。

路透社報導，在負責保衛科索沃北部3個城鎮的北大西洋公約組織（NATO）維和部隊與塞爾維亞裔示威者衝突導致約25名官兵受傷後，武契奇（Aleksandar Vucic）已將部隊的戰備提升至最高級。

塞爾維亞總統辦公室聲明指出，武契奇將於當地時間30日上午8時接見美國、義大利、法國、德國和英國大使，以及歐盟駐科索沃首府普里斯汀納（Pristina）辦事處的負責人。

之後武契奇將再分別與芬蘭、俄羅斯和中國大使會談。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今晚譴責這起衝突，稱針對北約維和人員的暴力行為「絕對不能接受」，敦促即刻對話。

波瑞爾在推特上說：「歐盟敦促科索沃當局和抗議者應立即、無條件降溫局勢。」

科索沃北部的塞爾維亞裔杯葛當地鄉鎮市長選舉後，不滿當局讓阿爾巴尼亞裔人員在塞族為主的地區就職鄉鎮市長，發動示威。