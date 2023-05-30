大陸水電大省「等水來」這次遇上問題的是雲南。今年雲南經過降雨偏枯的1至4月，直到5月降雨也未根本扭轉局面並體現在發電量上。4月降雨量僅16.9公釐、年減71％，同期發電量則為215.9億千瓦時，降幅也達到19.65％。這讓「廣東怎麼辦」的疑問聲量漸強，其中關鍵就是「西電東送」工程中，雲南、廣東分別是南方電網體系中最大的送電方和用電方。

天風證券引述數據指出，在廣東省電力供給結構中，2022年雲南送廣東電量為1221億千瓦時，占廣東省外受電量的68.92％，也占廣東發受電量總和的16.03％。面對6至8月廣東將迎來用電量季節性高峰，雲南的缺電可能間接加劇廣東的用電難問題。

這也刺激廣東省要加速提升自家發電能力。稍早印發的《廣東省推進能源高品質發展實施方案》的一項目標就提到，廣東電源裝機規模將從2022年的1.7億千瓦提升至2025年的2.6億千瓦，相當於3年內擴能52.9％。

這是否意味著，廣東將快速減少對「西電東送」依賴？但在多位大陸專家看來，短時間內恐怕仍難以達到，廣東此舉更可能是基於未來供需關係變化，為經濟發展而做出的調整規劃。

據每日經濟新聞報導‧目前雲南判斷現階段降水對旱情緩解仍有限，預計到6月初全省大部分地區不會出現有效降雨，局部地區旱情仍持續，對農業種植、電力保供有較大影響。

實際上雲南缺電衝擊廣東已經不是第一次。2021年5月中旬開始，廣東出現電力供需緊張情況，部分地區實行錯峰用電，原因也是來自雲南的降雨偏枯偏晚，造成水電發電不足。