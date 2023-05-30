林健男強調，台塑持續推動海內外擴建及去瓶頸工程，包含仁武醫材中心、高雄洲際石化專區、PVC去瓶頸、仁武碳纖廠、林園研發大樓與自動倉庫、寧波丙烷脫氫（PDH）廠及德州1-己烯廠，總投資金額500億元，預定於112年下半年起陸續完工，每年可增加產值120億元，支援立即升級部署。

此外，台塑也擴大在半導體產業布局，包推動台塑勝高新建12吋矽晶圓廠工程，及開發其他半導體用化學品，並秉持循環經濟理念，與業者合作，將使用後化學品回收再利用。

台塑第一季因農曆春節，且大陸下游加工廠持續進行庫存調整，備料需求不如預期，加上全球經濟受通膨及歐美加速升息影響，終端需求不振，拖累市場行情，石化產品利差明顯不如去年，稅前利益24億元，比去年同期衰退87％。第二季雖可增長，惟預估上半年營業額及利益額， 恐比去年同期減少。

林健男指出，面對營運挑戰，啟動公轉型策略及投資布局。其中，瞄準健康，創新商機、跨入舒適生活創新產業，成功開發全PP材質衣服、全回收抗菌鞋，及生質EVA鞋材。

台塑也深化AI及數位轉型，目前已完成197案，下半年將 持續進行217案，預估每年效益12億元。