13歲劉小弟11歲時因身上莫名瘀青，轉診至台中中山醫學大學附設醫院經診斷為急性淋巴性白血病（血癌、白血病），經化學治療和標靶藥物治療後，因癌指數下降不理想，為防止血癌復發，透過爸爸捐贈造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，住院三個月，成功度過感染的危險；劉小弟今（30日）現身感謝醫療團隊，坦言得知罹患血癌相當崩潰，如今走過來，最感謝醫師和爸爸。

中山附醫兒童血液腫瘤科醫師巫康熙指出，血癌又稱白血病，是兒童最常見的癌症，一般急性骨髓性白血病做骨髓移植會有較高的治癒率，對於基因、染色體檢測預後不好的小病患，透過異體造血幹細胞移植（半吻合骨髓移植），可減少復發，優點是不用擔心配對配不到，可快速找到捐贈者，但移植後需要用很強的免疫抑制劑，必須克服感染問題，但目前臨床都可解決這些問題，中山附醫也進行了超過20例。

劉小弟罹血癌經化學治療和標靶藥物治療後，為防止血癌復發，透過爸爸捐贈造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，劉小弟也現身感謝醫療團隊。（馮惠宜攝）

劉小弟在媽媽陪同下現身說法，他表示，化療＋標靶治療後再選擇半吻合骨髓移植，是因為醫師只接受100分的治療對策，不容許有99分，他初期想到要做化療會掉頭髮超崩潰，後來發現也沒那麼快回學校，也就面對了，並且遵照醫師的話，一一克服難關，很感謝醫師和爸爸，讓他走向康復之路。

中山附醫兒童血液腫瘤科醫師巫康熙指出，一般急性骨髓性白血病做骨髓移植會有較高的治癒率，對於基因、染色體檢測預後不好的小病患，透過異體造血幹細胞移植（半吻合骨髓移植），可減少復發。（馮惠宜攝）

巫康熙說，目前骨髓移植大多不用抽骨髓，而是用周邊造血幹細胞來做移植，所以也稱造血幹細胞移植，近年來由父母提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植，中山附醫已完成20多例的兒童半吻合骨髓移植，雖難度較高，但團隊成功植入率為100％，此成績已發表於2022年國際知名期刊「Pharmaceuticals」，許多國際會議也邀請巫康熙到國外分享經驗。