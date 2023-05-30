內政部今召開「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」啟動記者會，內政部長林右昌表示，6月1日正式受理線上申請，民眾申請時免附證明文件，只要輸入借款人基本資料等資訊就能完成申請，提醒符合資格的民眾趕快來申請，6月申請的民眾，經審查符合資格後，最快7月可以在原先約定繳納貸款本息帳戶內，領到3萬元定額支持金。

林右昌強調，過去受到疫情的影響，行政院為了中低薪房貸戶給予支持，提供中產以下自用住宅貸款戶支持專案，內政部為了更有效率的服務民眾，這3個多月來，做了許多前置作業，包括多次與金管會、銀行公會及各金融機構代表開會研商申請流程、細節，並建置線上統一的官網申請平台，目的就是提供民眾簡便快速的服務，並讓符合條件的民眾能以最簡便的方式獲得支持金。

林右昌指出，本專案受理申請期間自112年6月1日至112年12月29日，受理申請資格條件已於5月15日公告，並自5月16日開放諮詢專線（02）2162-1239，由專人回應申請資格條件等相關問題，截至5月29日止已接聽1萬4463通電話諮詢，諮詢相當踴躍。

林右昌說明，本專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格，包含合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額、合計持有房屋1戶以內、原始核貸金額，位於台北市住宅為新臺幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內，認定基準日為112年2月28日。

林右昌補充說明，這次申請是全面採用線上申請，使用手機、平板或電腦都可以登入，申請入口在營建署網站(https://www.cpami.gov.tw/)及內政部不動產資訊平台(https://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx)，在網頁上方點選專案連結後即可進入，借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選確認，如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料，於確認後送出，就完成申請，整體操作程序非常簡單。

林右昌再次提醒，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，並會註記「行政院發」的文字。如尚未收到支持金，可至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」網頁(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic)查詢審核進度，政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，民眾務必張亮眼睛、提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結，以免個資外洩。