張庭與林瑞陽夫妻近年到大陸經營電商和房地產，傳聞鼎盛時期累積了1200億台幣身家，前年底卻因涉嫌直銷遭查，還一度凍結資產，今年初有網友曬出張庭現身上海公司活動的影片，外界推測她此舉應該是「華麗復出」，但她的女兒最近曬影片打卡在新加坡的國際學校念書，學費一年要價約45萬人民幣（約195萬台幣），被陸媒推測可能是全家移居到新加坡。

張庭和林瑞陽的公司2021年驚傳涉嫌傳銷，凍結了88.8億元台幣資產，該案去年11月在石家莊開聽證會，有人推測可能會挨罰上百億人民幣，但結果暫未出爐。夫妻倆一度將事業拓展到海外，外界以為他們打算另起爐灶，但今年1月網友曝光張庭穿著一身紅回上海出席活動的影片，海報上寫著「初雪再現，從心出發」，再加上現場有大批員工迎接，看來在大陸人氣完全不受影響。

張庭女兒曬影片，疑似打卡人在新加坡。（圖／取自新浪娛樂）

去年該案在河北石家莊召開聽證會，大陸媒體報導，張庭等人特別請了大巴士接送律師到現場，每一案安排了兩名律師，共有三十位律師現身，張庭夫妻和陶虹並未到場，先交由律師處理此事。而張庭不滿「一事不二罰」，也反控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結資產，並強調仍對大陸法治有信心。

而張庭和林瑞陽過去常分享和女兒Angela的同框照片，曾有毒舌網友批評Angela是「最醜星二代」，她高EQ反擊說：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯的！」引來外界讚賞。據《新浪娛樂》報導，Angela先前分享和上海國際貴族學校的同學一起熱舞的影片，最近又曬穿校服影片，可見她運動短褲上身，露出修長鉛筆腿，一舉一動充滿少女氣息，但她打卡的IP顯示在新加坡，疑轉到新加坡加拿大國際學校念書，被猜測可能是五月全家才移居到新加坡生活上學，但張庭夫妻暫未回應。