6月15日新增台65線及106線取締跨越雙白、黃線違規。 （警方提供）

新北市警察局去年12月啟用16處路口多功能科技執法設備，偵測8大違規項目，實施迄今違規下降約7成，成效良好。今年持續擴增科技執法地點，預計6月15日新增台65線及106線取締跨越雙白、黃線違規。

新北市交通警察大隊表示，台65線末端銜接國道3號土城交流道，常有車輛利用內側車道超車至前方插隊，且台65線土城二匝道離國道3號南北分流處較近，往國3南下車輛常有插隊情事，2021年8月實施台65線土城二入口至國道3號「限行北上」措施，並延伸雙白線，禁止車輛變換車道，惟仍多有違規情事，故設置跨越雙白線科技執法，防堵插隊車輛違規。

另該路段禁止大重機自台65線土城二匝道誤、擅闖駛入，未來也將與國道公路警察局第六大隊合作，運用大重機通報機制，加強快速公路及高速公路安全管理，為全國首創偵測跨域合作。

此外，106線51.4K處（石碇區番仔坑橋）雙向各1線道，常有車輛跨越雙黃線，影響對向車輛安全，此次一併設置科技執法，取締逆向行駛違規，維護用路安全。

警方呼籲，開車上路應遵守標誌標線規定，勿貪圖方便而有違規行為，影響到其他用路人安全，避免交通事故發生。