「嗶嗶哥」江敦霖用玩具車及公仔做成交安宣導模型道具，以仿真的路況做各項路口狀況說明。（彰化縣警局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化家扶中心日前舉辦兒童交通安全宣導，彰化縣警局交通宣導大使「嗶嗶哥」江敦霖應邀擔任講師，他自製道具，用玩具車及公仔示範路口禮讓行人通行，交安宣導生動活潑，讓在場40幾名親子讚嘆其宣導功力，同時體悟交通安全的重要。

彰化縣警局交通隊員江敦霖，不分寒暑常站在路口，吹著嗶嗶響亮哨音，搭配獨有的花式節奏指揮法，讓行車族更容易記住交通安全性，長年下來讓他有了「嗶嗶哥」之名，並在去年因手持自製標語在路口交通宣導，活潑生動的內容引起用路人共鳴，還曾救了1名駕駛，獲頒交通部「金安獎」。

彰化家扶中心員林服務處日前舉辦交安宣導，「嗶嗶哥」江敦霖為了讓在場小朋友更容易了解「路口停讓、行人優先」，他用玩具車及公仔做成交安宣導模型道具，以仿真的路況做各項路口狀況說明，並進行有獎徵答活動贈送伴手禮，讓參加親子收穫滿滿。

彰化家扶中心鑒於近期交通安全議題屢屢成為社會關注焦點，交通事故傷亡往往造成事故雙方難以承受、磨滅的負擔及痛苦，因此安排「嗶嗶哥」進行交通安全觀念宣導授課，希望孩子們自小養成守法並且保護自己的正確用路觀念，也希望家長們以身作則，為下一代樹立良好榜樣。

彰化縣警局長張國雄表示，疫情已解封，民眾駕車外出活動增多，相對交通事故也會增加，「嗶嗶哥」是彰化縣警察局交通安全最佳代言人，民眾如落實其宣導的自創口訣「路口停讓、安全保障」，可以提升交通安全的保障。