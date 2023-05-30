自去年12月底上任以來，基隆市長謝國樑的各項施政便被各方放大檢視。一項縣市首長施政滿意度調查30日出爐，謝國樑的施政滿意度表現不佳。對此，謝國樑表示，基隆市的各項工作正開始並積極的推動中，會虛心接受外界的意見，繼續努力。

在這項調查中，基隆市施政滿意度僅有47.1％、施政分數65分，表現並不如預期。但在治安滿意度以及醫療滿意度方面，都有超過七成的滿意度，一般預期，隨著後續各項施政逐漸落實，謝國樑評價有機會獲得翻轉。

不過，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和直指，基隆是退步最多的城市，從前市長林右昌時代的前段班，又大幅倒退。謝國樑自九合一選前，所提出的染疫慰問金及青年電動機車等政見，便被放大檢視。就任後，在基隆捷運的分擔款等議題上，也引起許多議論。

在這項調查中，基隆在各項指標，包括教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公安、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等各方面，在非六都的13縣市組，都低於全台平均值。但在警政治安以及醫療衛生等方面，滿意度都在七成以上，隨著後續施政逐漸落實，評價有望翻轉。

謝國樑30日表示，基隆市的各項工作正開始並積極推動中，會虛心接受外界的意見，繼續努力。