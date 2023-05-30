留學匈牙利的台灣陳姓女學生疑似遭到匈牙利籍男友殺害，男友後續疑似輕生。鄰居描述，當天清晨聽到較沉的「砰砰聲」時並沒多想，事後才知道鄰居出事。據悉男子從事IT工作，事發前幾日被解僱，有消息稱，男子愛吃醋，不排除是台女提分手引發殺機。

我外交部昨（29）日證實，留學匈牙利賽蓋德大學（University of Szeged）的陳姓女留學生遇害，目前已完成遺體運送手續，家屬也已於26日返台。

據「Hungary Post」、「Index.hu」、「Szegeder.hu」、「Szeged.hu」等匈牙利媒體報導，13日早晨，匈牙利警方在第三大城賽蓋德（Szeged）一棟公寓發現一男、一女兩具遺體，女性死者是來自台灣的大四醫學生，目測年紀約20多歲，男子為30多歲賽蓋德當地人，兩人關係為情侶，男子疑似先殺害女子後輕生。

警方會強行進入這棟公寓，是因為男子的父母已經連續兩日聯繫不上兒子，因而報警。

當地媒體報導，男子使用父親的獵槍行兇，現場沒有找到遺書。

鄰居回憶，當天清晨7時30分左右聽到了5聲「砰砰聲」，因為聲響較沉，聽起來像是打掃地毯的聲音，因此沒有特別留意，直到警察破門而入才知道鄰居出事，事後回想起來，認為自己聽到了殺人的槍聲。

不過令人費解的是，鄰居透露，案發前並沒有聽到吵架聲。

據悉男子從事IT業，事發前幾日被解僱，另外匈牙利媒體也引述未經證實的消息指出，男子愛吃醋，不排除是台女提分手引爆殺機。

鄰居表示，遇害台女較為文靜，偶爾會在公寓巧遇，台女只會說幾句匈牙利文，平常以英語對話。

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