據自由亞洲電台報導，廣東省政府部門對公務員招聘提出新的政審標準，應聘公務員除了參加各種考試之外，近期更被要求交出個人抖音、微信、微博等社交媒體登錄帳號的密碼，核查他們已發表的言論內容。另外，大陸網信辦公布最近2個月已經處罰93萬個自媒體帳號。

報導稱，廣東省政府部門在要求公務員備案個人微信群帳號後，近期公布新的政治審查標準，其中包括對應聘政府公務員進行更為嚴格的政治審查。據網民引述公職類教育機構中公教育集團近期消息，「廣東公務員政審新變化」顯示，當局對應聘公務員增加的其中一個審查環節是：檢查政審對象的手機。具體內容是安裝了什麼社交軟件，比如抖音、微信、微博、小紅書等所有社交軟件，在社交軟件上發表了什麼、瀏覽了什麼等；檢查方式已知的有兩種：一是當面打開當場檢查；二是把所有社交平台的帳號密碼要走。確保應聘者「綠色上網，健康社交，務必做到政治立場堅定，思想純潔。」

報導引述深圳在教育系統工作的李先生透露，錄用公務員的標準極其嚴格，首先進行資格審查然後進行筆試、資格複審、面試及體檢，最嚴格的是政審。他說：「政治審查要調查你有無犯罪記錄，在小區的表現，在微信群、QQ群或者網上對社會熱點事件發表過哪些評論，要分析你的評論和觀點是否與政府一致等等。最後一步是進行公示。我有個朋友據說因為在微信群轉發一張圖，結果沒當上公務員。」

李先生說，由於公務員選拔是異常嚴格的，政審過程遠超過很多人的想像。因此，在收到錄取通知前，都不敢保證自己能通過政審。

報導稱，廣東省紀律檢查委員會和廣東省監察委員會四月份印製的《個人微信群備案報告表》，其中一個附件中，要求公務員自查微信群中有無需要彙報的內容，包括歪曲、否定和攻擊黨史國史；醜化、抹黑黨的領袖和英雄模範；鼓吹西方「憲政民主」、「普世價值」及人權議題等七個項目。

報導稱，武漢網民葛先生對當局嚴格審查應聘公務員，認為當局擔憂對社會現狀不滿的人進入公務員體系。他認為，現在大部分社會問題的根源在於政府：「我跟身邊的朋友、同事聊天，基本上都知道這個政權是什麼德行，這個社會的基本面目，中國社會的不公正、不公平，問題出在哪裡，其實大家都明白。」

另外，中國各地網信辦繼續加大對網路言論的清查力度。據新華社27日報導，3月10日以來，大陸各級網信部門嚴肅查處各類違規「自媒體」帳號；微博、騰訊、抖音、快手等重點平台積極履行信息內容管理主體責任，依法依約處置「自媒體」造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等突出問題。截至5月22日，重點平台累計清理違規信息141.09萬餘條，處置違規帳號92.76萬餘個，其中永久關閉帳號6.66萬餘個。