有「古箏王子」外號的張姓男老師在2015年猥褻女學生，事後雙方約定以9萬6千元和解，但張男未依約給付和解金，被害女學生前年得知後提告，一審將張男依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年4月，二審考量張男認罪改判3年1月。可上訴。

張姓男子在2014年到2015年擔任古箏老師，他在古箏教室上課時向一名女學生佯稱要調整她姿勢，而站立她身後，雙手先放置於她肩膀上，再將雙手從她上衣領口，伸入她內衣，撫摸、揉捏她之胸部，隔天她告知其母友人，其母友人再告知的母親。

被害人的父母與張男相約在2015年簽訂和解書，約定張男應賠償9萬6000元、分24期償還，但張男只有分期賠償2萬8千元後，即未再清償，被害人母親雖明知張男未按期履行賠償，因不忍女兒受2次傷害而未告知女兒。

2021年12月間被害女子與父母談論新聞事件時，母親才說張男未全部賠償一事，被害女子報案處理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打110。